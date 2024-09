Gallipoli viene travolta da un' auto cade e poi si rialza da sola | il video è virale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una 13enne ha rischiato la vita a, venendo investita da un'nei pressi delle strisce pedonali e uscendo miracolosamente illesa dall'incidente. E' successo tutto sabato sera: la ragazzina si trovava sul lungomare Galileo Galilei, Accanto a lei c'è un'altra giovane, che si ferma davanti a un'parcheggiata. La 13enne invece cammina lenta, attraversando la carreggiata in diagonale, a un paio di metri dalle strisce. Sembra tenere in mano un telefonino. E' in quel momento che arriva una vettura, una Seat guidata da un 43enne del posto, che la centra in pieno cogliendola di spalle. La vittimavola sull'asfalto per qualche metro. La scena, terrificante, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza circostanti.