Furti nei ristoranti del centro | i due ladri presi con prosciutti mortadelle e grana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bologna, 9 settembre 2024 -neidela Bologna,a caccia di. La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato due cittadini, un polacco e un africano, per furto aggravato in concorso e ricettazione. La notte scorsa, intorno alle 5, la volante si è presentata in una trattoria in via Augusto Righi 1/B, a seguito di una segnalazione. Gli agenti hanno trovato la porta d’ingresso danneggiata e il locale saturo di fumo, a causa dell’attivazione del sistema nebbiogeno antifurto. Insieme al proprietario, hanno visto dal sistema di videosorveglianza due individui che arraffavano il cassetto con i contanti della cassa per poi darsi alla fuga in via Indipendenza. Raffica dial bar.