È morto Carmine Diamante il cantante neomelodico è rimasto folgorato da una micidiale scarica elettrica

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tragedia a Castel Volturno (Caserta). Ènel giardino dell’abitazione di famiglia, il 36enneoriginario di Grazzanise. L’incidente è avvenuto mentre l’artista si trovava nell’abitazione estiva della famiglia sul litorale domizio. All’improvvisoda unamentre era vicino ad una fontana in giardino. Ilè stato subito trasportato dai familiari alla Clinica Pineta Grande, dove però è arrivato già. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Castel Volturno che hanno avviato le verifiche del caso con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nell’abitazione sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della fontana.