Draghi | Cambio radicale perché l’Ue continui a esistere

(Di lunedì 9 settembre 2024) BRUXELLES – “I valori fondamentali dell’Europa sono prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile.esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali. Se l’Europa non sarà più in grado di garantirli avrà perso la sua ragione d’essere. L’unico modo per affrontare questa sfida è crescere e diventare più produttivi, preservando i nostri valori di equità e inclusione sociale. L’unico modo per diventare più produttiva è che l’Europa cambi radicalmente”. Lo scrive Marionell’introduzione al suo Rapporto. La produttività, sottolinea, “è una sfida esistenziale per”.propone inoltre un’estensione del voto a maggioranza qualificata: “Finora molti sforzi per approfondire l’integrazione europea tra gli Stati membri sono stati ostacolati dal voto all’unanimità.