Delitto Verzeni tutte le falsità di Moussa Sangare prima della confessione | Sharon uccisa da un amico

(Di lunedì 9 settembre 2024), killer reo confesso di, avrebbe riferito agli investigatori una serie di falsidi confessare. Le circostanze sono riportate nell’ordinanza con cui la gip Raffaella Mascarino ha convalidato il fermo e disposto il carcere per “Moses”. I fatti si riferiscono agli attimidel fermo del 31enne italiano di origini maliane. Ovvero, alla notte tra il 29 ed il 30 agosto scorso, quandoè stato rintracciato in strada dai carabinieri di Bergamo e condotto in caserma. Da giorni i militari sono sulle sue tracce: è lui l’uomo in bicicletta che è scappato contromano in via Castegnate a Terno d’Isola, il luogo dov’è stata accoltellata a mortementre passeggiava.ledi(ANSA FOTO) – cityrumors.