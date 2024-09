Cina | Fujian imprese cercano opportunita’ commerciali al CIFIT 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Xiamen, 09 set – (Xinhua) – La 24ma edizione della China International Fair for Investment and Trade () si e’ aperta ieri 8 settembre nella citta’ di Xiamen, nella provincia cinese del. Su una superficie di circa 120.000 metri quadrati, l’evento di quattro giorni attira visitatori da 119 Paesi e regioni, di cui circa l’80% sono Paesi partner della Belt and Road Initiative (BRI). Quest’anno lapone l’accento sull’economia digitale, le nuove energie e l’innovazione verde. Dovrebbe funzionare come piattaforma per piu’ di 80 eventi di investimento e attivita’ di roadshow. (Xin) Agenzia Xinhua