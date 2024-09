Chi è Vincenzo Schettini il prof star dei social e il compagno Francesco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)è nato il 7 marzo 1977 a Como e i genitori sono di origini pugliesi (per la precisione, la madre è di Monopoli). Frequenta la scuola media con l’indirizzo musicale, proprio perché il mondo delle sette note è un’altra sua grande passione. A seguire conquista il diploma in Violino e Didattica della Musica al conservatorio Nino Rota di Monopoli. Quattro anni dopo, nel 2004, si laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Bari. A quel punto inizia il suo percorso di insegnamento a Locorotondo e Alberobello poi all’Istituto Tecnico Dell’Erba di Castellagrana Grotte (dove è tutt’oggi). Il suo percorsoessionale ha mille sfaccettature: fisico,essore, musicista e anche – nel mondo dei– tiktoker e youtuber.