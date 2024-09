Calcio Serie C Ascoli arriva la prima sconfitta in campionato

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) I bianconeri di Carrera, fermati ieri dallo stop per l’allerta meteo, escono sconfitti nel recupero con l’Entella. 2-1 il risultato finale 9 settembre 2024 – Dopo il rinvio di quasi 24 ore causa allerta meteo pronunciata dal Comune di Chiavari, l’è sceso in campo nel match di recupero con la Virtus Entella. In una gara sostanzialmente equilibrata nel primo tempo, chiusa senza un nulla di fatto, il match si è sbloccato nella ripresa. A passare in vantaggio i padroni di casa al 60’ con Bariti. Dopo neanche 2 minuto di gioco, al 62’, il raddoppio dei liguri che ha messo in grandissima difficoltà l’, ad opera di Guiu Vilanova. L’è riuscito però ad accorciare subito le distanze con Bando al 65’, grazie ad undi punizione sul quale non è stato proprio esente da colpe l’estremo difensore ligure Siaulys, forse infastidito dal sole.