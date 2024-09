Brillano anche tebogo e chebet Grand Prix di Brescia sotto la pioggia Simonelli brucia tutti sui 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)un’incessanteieri pomeriggio aè andata in scena la prima edizione del Sky Wifiallo stadio Gabre Gabric. Il meeting ha visto la presenza di alcuni campioni di Parigi 2024, in pista e fuori. Sugli spalti, ko sino a fine stagione per un problema fisico, Filippo Tortu, che avrebbe dovuto competere nei 200 metri e la ginnasta lombarda, argento nella prova a squadre di artistica, Angela Andreoli. Nonostante le condizioni atmosferiche non ideali, con la gara di salto con l’asta interrotta per impraticabilità della pista, si sono visti buoni risultati. Nei 110bella vittoria per Lorenzoche, reduce da una stagione quasi perfetta con titolo europeo, ma macchiata dalla mancata finale olimpica, si impone in 13“39, precedendo l’americano Tinch (13“49).