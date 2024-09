Balzan annunciati i 4 vincitori del premio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 9 settembre 2024) I Premi2024 puntano su temi legati al progresso sostenibile, abbracciando discipline che vanno dalla storia della scienza al diritto, passando per la biologia dell’invecchiamento e i materiali innovativi. A Milano, è stata annunciata la lista deidalle presidenti Maria Cristina Messa, della Fondazione Internazionale, e Marta Cartabia, a capo del Comitato Generale Premi. Tra i premiati di quest’anno troviamo John Braithwaite (Australia) dell’Australian National University, per il suo contributo alla Giustizia riparativa; Lorraine Daston (Germania/USA), del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino-Dahlem, per la sua ricerca sulla Storia della scienza moderna e contemporanea; Michael N.