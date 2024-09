Attacco israeliano in Siria 25 morti Flop colloqui di pace | 45mila bambini senza scuola a Gaza

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Israele nelle ultime ore ha effettuato unmissilistico nel territorio della: il bilancio al momento è di 25 vittime. Nel raid sono rimasti uccisi civili, soldati, agenti dell'intelligence eni che lavoravano in gruppi filo-iraniani. Dal 7 ottobre scorso, giorno della strage dei kibbutz effettuata da Hamas, Israele ha preso di mira più volte la. Qui sarebbero presenti obiettivi legati a milizie filo-iraniane come Hezbollah, presenti però soprattutto in Libano. Quello di oggi è l'ultimo di oltre 60 attacchi. Israele, che per il momento non ha confermato né smentito il lancio, avrebbe utilizzato 14 missili contro Masjaf, nella parte centrale del Paese, nel governatorato di Hama.