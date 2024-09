Apple lancia iPhone 16 il primo con intelligenza artificiale - LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - "It's a glowtime".ha presentato la nuova serie di prodotti con l'attenzione dei consumatori e degli esperti focalizzata sul nuovo16 che incorpora un sistema di. Il nuovo prodotto, definito dal ceo Tim Cook, "meraviglioso" é realizzato in 4 modelli con l'Intelligence ovvero l'sviluppata dal gruppo di Cupertino che viene gestita dal chip A18. Il nuovo smartphone è realizzato con materiali riciclati all'85% e presenta nuovi colori oltre a essere resistente all'acqua e alla polvere. Il gruppo fondato da Steve Jobs ha presentato anche il nuovissimoWatch Series 10, con design rinnovato, schermo piu' grande, ideale per tutti i tipi di sport, dalla corsa al nuoto al ciclismo fino a una semplice passeggiata. Il nuovo orologio monta un chip S10.