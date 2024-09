Anche Beatrice Venezi denuncerà Maria Rosaria Boccia | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alle dichiarazioni senza freno didegli ultimi giorni, faranno seguito altre carte bollate. Infatti, dopo l'annuncio della querela da parte dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che sta studiando con i suoi legali la strategia migliore per tutelare la sua onorabilità,il direttore d'orchestraha dato mandato ai suoi legali di agire contro l'influencer di Pompei per le sue dichiarazioni nel corso dell'intervista a In Onda, su La7: Nello specifico: «Il conflitto di interesse? Sul sito del MiC ci sono i curriculum dei consiglieri, se li vediamo, tutti hanno dei conflitti di interesse. Un esempio?è consigliera per la musica e ben retribuita, non come me», ha dichiarato la 41enne protagonista della liaison dell'estate.