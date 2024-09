Vasseur spiega perché Newey non é andato in Ferrari | Idee diverse il gruppo più forte del singolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Tre giorni fa laaveva svelato le carte. Attraverso un comunicato, la scuderia di Maranello ha reso note le proprie intenzioni e pubblicato il nuovo organigramma del Reparto Corse. Ci si chiedeva quale sarebbe stato il sostituto di Enrico Cardile (direttore tecnico), approdato in Aston Martin, e la risposta è stata: Loïc Serra, ingegnere francese, proveniente dalla Mercedes. Serra sarà a capo della direzione tecnica delle varie divisioni e avrà quindi un ruolo di alta responsabilità. Una struttura in cui non c’è stato spazio per chi si pensava potesse consentire al team del Cavallino Rampante di fare il salto di qualità. Il riferimento è ad Adrian. Di questo tema ha parlato il Team Principal, Frederic, in un’intervista concessa a L’Equipe.