Vandalizzata l’aiuola della parrocchia di Apice l’amarezza di don Ezio

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Una persona con un minimo di sale in zucca non può fare a mano di chiedersi: ma perché mai qualcuno esce di casa per andare a vandalizzare un’aiuola? Figurarsi se donRotondi, parroco di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo in, al cospettodevastazione di un bello spazio pubblico nell’area dell’opera religiosa di San Pio, non si ponesse quella domanda e non esprimesse oltre a sconcerto e amarezza, anche una riflessione, improntata ovviamente a carità cristiana, nei riguardipersonalità e del carico di problemi dell’autore del vandalismo. Donha scritto un lungo post su quanto accaduto e non si può non sottolineare la forza, la profondità e la coerenza delle sue parole.