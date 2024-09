US Open Jannik Sinner si allena senza problemi al polso a New York | ci si prepara alla Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Nessun problema.si èto regolarmente ieri, in vista dellaodierna degli US2024 contro Taylor Fritz. Tanti tifosi del pusterese erano in uno stato fortemente ansiogeno per quanto accaduto nel corso della semicontro Jack Draper. Il riferimento ècaduta del nono game del secondo set, con ripercussioni suldella mano sinistra. A quanto pare, il tutto è da definirsi come un semplice colpo sul non piacevole cemento dell’Arthur Ashe Stadium, ma nient’altro. Ne sono una conferma i colpi messi in mostra nell’ultimomento, immortalati con alcune foto dal collega di Ubitennis, Luca Baldissera. Un training all’insegna della normalità e della serenità, nel qualeha eseguitoil rovescio, fondamentale in cui la mano sinistra è maggiormente sollecitata.