Un tumore… Luca Carboni la confessione choc sconvolge tutti | Ecco come l’ho scoperto Fan in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) “Un tumore”., con cinque milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera, torna sulla scena dopo un’assenza di due anni e spiega i motivi di questa lunga pausa. Durante tutto questo tempo, infatti, non si era saputo nulla: nessuna nuova canzone, né tour o concerti, né apparizioni televisive. Il motivo lo ha spiegato lui stesso in un’ampia intervista, in cui ha raccontato tutto. Dietro questa assenza, una terribile scoperta. “Mi è dispiaciuto non spiegare subito la ragione della mia scomparsa, del mio recidere ogni rapporto con l’esterno. Sono stati due anni di lotta contro questo ospite inatteso e pericoloso. Ogni giorno cercavo di fare un passo avanti. Il destino non è solo fato, ma è anche il prodotto della nostra volontà, della nostra energia”, ha raccontato il cantante al Corriere della Sera.