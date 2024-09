Truffa attenzione a queste offerte da sogno troppo belle per essere vere | come funzionano e a cosa stare attenti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 8 settembre 2024)allatask cam, conper: ecco alcuni aspetti importanti da sapere sul tema La tematica legata allaè pursempre attuale, dal momento che sono tanti e diversi i tentativi messi in campo e portati avanti dai malintenzionati, trappole in cui possono finire vittime inconsapevoli. Fra i vari tentativi di raggiro vi sono anche le task cam, ma di che si tratta più nel dettaglio?alledasono le task scam – informazioneoggi.itLe truffe sono purall’ordine del giorno, con i malintenzionati che possono provare e sviluppare nuove e vecchie strategie per entrare in possesso dei dati sensibili degli utenti ad esempio, e/o magari puntare ai risparmi e al denaro delle vittime inconsapevoli.