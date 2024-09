Tragedia in Vallelunga Travolto da un’auto muore anziano ciclista Automobilista ubriaca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Tosattidamentre era in bici a due passi da casa. Non c’è stato scampo per Antonio Marchetti, 86enne di Pontelagoscuro. A ucciderlo, l’urto con una Mercedes Classe A condotta da una donna poi risultata positiva all’alcol test. L’incidente è avvenuto alle 14.20 di ieri in via, in prossimità dell’incrocio tra via Dolcetti e la strada verso il cimitero. Secondo le prime, ricostruzioni la Mercedes, che viaggiava in direzione Casaglia, ha investito l’che usciva da via Dolcetti. L’impatto è stato violento al punto da sbalzare a terra il pensionato, finito a ridosso del guard rail sul lato opposto della carreggiata. La conducente dell’auto ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati la polizia locale e i sanitari del 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla.