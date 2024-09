Ricci | Non mi aspettavo l’exploit contro la Francia Ho rischiato nell’aggirare Mbappé ma serve un po’ di incoscienza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Samuele, che ha giocatolaa centrocampo insieme a Tonali e Frattesi, è intervenuto in conferenza stampa prima del match tra Italia e Israele di domani.: «Non miun exploit cosìla» Ha inizialmente dichiarato: «Non miun exploit cosìla, ma credevo molto anche nel lavoro fatto in settimana a Coverciano. S’è creato un gruppo molto unito e abbiamo riportato tutto nella partita. In Nazionale ci sono tanti giocatori forti. Tonali? E’ sempre stato forte, un centrocampista tra i più completi che ci sono nel panorama mondiale e giocare con lui in mezzo al campo facilita tutto». Sei considerato un giovane promettente per il futuro dell’Italia.