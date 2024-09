Presidenziali in Algeria Per Tebboune il problema è il malcontento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) Le elezioniinsi sono concluse con un’affluenza del 48%, in aumento rispetto al 39% delle elezioni del 2019, tuttavia non sufficiente per definire un successo la vittoria di Abdelmadjid, presidente uscente. L’alto livello di astensionismo era uno dei principali punti di preoccupazione per la leadership, che cercava nel voto legittimazione. Il risultato mostra invece che, nonostante un aumento rispetto alle precedenti elezioni, una parte significativa della popolazione ha deciso di non recarsi alle urne — probabilmente in protesta contro la presidenza. L’astensione alle elezioni mina la legittimità democratica del mandato di. Nonostante la sua vittoria sia quasi certa, la bassa affluenza indica una mancanza di sostegno popolare.