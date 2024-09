Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 8 settembre 2024) Il notoItalo farnetani ha detto la sua su cosa può aiutare i ragazzi a ricominciare al meglio la scuola: ‘No’ Con l’avvicinarsi del nuovo anno scoico, ilItalo Farnetani offre preziosi consigli ai genitori per preparare al meglio i propri figli al ritorno tra i banchi. In un periodo caratterizzato ancora da temperature elevate e dalla prospettiva di classi particolarmente affollate, l’esperto sottolinea l’importanza di ere un approccio agli studi troppo precoce e stressante. No ai-Ansa-Notizie.comFarnetani critica apertamente la pratica dei’, suggerendo invece di prolungare il più possibile il periodo di ricarica estivo.