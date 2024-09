Paola Egonu lontana da tutti | un passo importantissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 8 settembre 2024)si è dovuta necessariamente alre per un po’. Decisione drastica: ecco perché ha scelto di fare così. Il merito dell’incredibile successo riscosso dall’Italvolley femminile al di là delle Alpi non è solo delle ragazze, che pure si sono battute come leonesse. Si tende a dimenticare, troppo spesso, che c’è un’altra persona che ce l’ha messa tutta e che ha dato tutto se stesso affinché il sogno azzurro diventasse realtà.ha dovuto prendere una decisione drastica (LaPresse) – Ilveggente.itParliamo di Julio Velasco, il tecnico argentino che, pur non avendo ricevuto alcuna medaglia d’oro, perché così stabilisce il regolamento, è senza ombra di dubbio la “mente” di questa grandissima operazione. Una leggenda, più che un allenatore e basta, che sin dal primo giorno ha fatto in modo che le sue ragazze rendessero al 100% sul parquet parigino.