Maltempo e allagamenti l’assessore Granelli in pressing sulla Regione | Finire le vasche di Lentate e Senago

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano, 8 settembre 2024 – Puntuale, insieme alle piogge torrenziali, a cui ormai stiamo facendo il callo, si rinfocola il duello fra Comune di Milano eLombardia sulle misure da mettere in campo per evitare, danni e disagi vari. MILANO - 05-09-2024 -- ESONDAZIONE LAMBRO A PONTE LAMBRO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI/LUCIDI/TAVECCHIO La voce delTorna sull’argomento – e sui danni provocati dal temporale del 5 settembre –comunale alla Protezione civile Marco, in un lungo post sul suo profilo Facebook, sottolineando differenze rispetto ad altre analoghe emergenze. “Qualcuno giovedì in strada a Niguarda diceva e qualcuno scriveva sui giornali: 'Seveso, non è cambiato niente in 50 anni'.