La Coppa Ciuffenna torna martedì 10 settembre | 83esima edizione della classica corsa a Loro Ciuffenna

(Di domenica 8 settembre 2024) Una gara di 164 km riservata a Under 23 ed Elite, con 161 corridori iscritti. Tra i favoriti Guerra, Chesini, Bagatin, e i britanniciZappi. Nell’albo d’oro anche Vincenzo Nibali.prossimo asi terrà la storica, giunta all’, che sarà anche la 96esima se si considera la “Antica”. L’evento coinciderà con la decima FestaMontagna e l’ottavo Memorial Massimiliano Parenti, organizzati dalla società Lorese sotto la direzione di Luciano Gambini. La gara, riservata alle categorie Under 23 ed Elite, prevede un percorso complessivo di 164 chilometri. I corridori affronteranno un circuito di 14,9 km da ripetere 11 volte, che attraversa le località di, Bivio Casalini, Gangherete, Terranuova, Penna, con l’arrivo finale a. La partenza è fissata per le ore 13:15, mentre l’arrivo è previsto tra le 17:10 e le 17:20.