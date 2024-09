Il recupero dell’ex Cinema Adriano | All’interno anche una piazzetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 8 settembre 2024 – Era una ferita aperta nel cuore turistico e commerciale di Montecatini. Dopo oltre vent’anni dalla chiusura, numerosi progetti di ristrutturazione mai partiti, crolli del soffitto e ordinanze per la messa in sicurezza della facciata, l’architetto Oreste Ruggiero ha rilevato la proprietà e avviato gli interventi necessari per dare nuova vita all’exin via San Martino. Oltre che per il suo importante lavoro, è conosciuto per le numerose opere e pubblicazioni letterarie dedicate a Leonardo da Vinci. L’ultimo libro, appena pubblicato, si chiama Le donne di Leonardo (Orad 2024).