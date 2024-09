I paradisi degli sportivi PalaCormano avanti tutta E a Bresso atletica e calcio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Impianticomunali, tra Cormano e, sempre più accoglienti, funzionali e sostenibili. Nel “manzoniano“ quartiere di Brusuglio, ildi via Turati diventerà, con la fine di settembre, la casa dello sport indoor per le squadre locali di volley, basket e twirling, grazie ai 620mila euro di fondi europei Pnrr. A, a circa un chilometro di distanza e a lato del fiume Seveso, il centro sportivo municipale di via Deledda avrà una pista dileggera completamente risistemata, con un doppio rettilineo dei cento metri.