Forum compie 40 anni

(Di domenica 8 settembre 2024) Con 39 edizioni e 9.908 puntate all’attivo,si conferma una delle trasmissioni più longeve delle reti Mediaset. Il tribunale televisivo più famoso della tv, tornerà in onda con la sua edizione numero 40 il prossimo lunedì 9 settembre. Padrona di casa, ancora una volta, Barbara Palombelli che accompagnerà il pubblico nei consueti appuntamenti al mattino su Canale 5 e nell’appendice pomeridiana su Retequattro. Per festeggiare l’importante compleanno abbiamo scelto per voi 10 curiosità. La conduzione della trasmissione era stata inizialmente affidata a Maurizio Costanzo, già padrone di casa di Buona Domenica, il contenitore all’interno del qualeandò in onda nelle sue prime edizioni. Costanzo, già impegnato anche con il suo show al Parioli, decise però di rifiutare un terzo impegno stagionale. La trasmissione venne così affidata in extremis a Catherine Spaak.