Eccellenza Il Chiesanuova fa il colpaccio a Porto d’Ascoli | 0-1 contro l’Atletico Mariner

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) Al 77? decide il gol di Andrea Pasqui per la squadra di Mobiliuna squadra locale coriacea e mai doma, che ha colpito tre palidi TREIA, 8 settembre 2024 – Con un gol di Andrea Pasqui a 13 minuti dalla fine, ilottiene i tre punti alla prima giornata del campionato di. I ragazzi di Mobili, infatti, hanno vinto 0-1 in casa del. Per quanto visto in campo, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, visti i tre legni colpiti dagli ascolani. Senza nulla togliere ai biancorossi di Treia, che hanno colpito anche un palo con lo stesso autore del gol. Un Napolano ispirato indirizza i primi minuti della gara in favore del: al 5? l’ex Sambenedettese e Maceratese colpisce il primo palo della gara alla sinistra di Ajradinovski. Due minuti dopo ci prova Russo da fuori, Testa respinge.