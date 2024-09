Dimarco cancella il disastro degli Europei Ora tocca all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Federicoha chiuso gliin manierasa, sbagliando di tutto e deludendo ampiamente le aspettative. Il gol contro la Francia è la sua rivincita, ora. PESSIMO – Federiconon è arrivato al meglio agli. L’esterno dell’Inter ha deluso chi ha creduto in lui, ossia Luciano Spalletti. Il ct non lo ha comunque aiutato, perchéè stato costretto in diverse occasioni a giocare da terzino basso. Ha iniziato la competizione con l’erroraccio che ha provocato il gol con l’Albania, ha chiuso con la panchina contro la Svizzera senza nemmeno giocare un minuto. Adesso è arrivata la rivincita. RIVINCITA –ha conquistato la sua rivincita nella vittoria contro la Francia a Parigi per 3-1. Il colpo di sinistro al volo verso il secondo palo ha portato al gol del momentaneo 1-1 e ha permesso al giocatore di rialzare la testa.