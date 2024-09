Boxe Il nutrito programma della società Pugilistica Bertola | festa in casa e raffica di eventi in arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Vacanze finite inCarrarese ’Enrico’, al lavoro per diversi appuntamenti di fine estate e inizio autunno, in calendario nei prossimi 30 giorni. Si inizia il 14 settembre con unain palestra organizzata per gli atleti gialloazzurri che a Lido di Fermo, nelle Marche, nella scorsa primavera hanno partecipato ai campionati italiani di Gymcon apprezzabili risultati. Quindi il 5 ottobre ci sarà una riunione diinterregionale alla Dogali, valida per cinque memorial: il 75° ’Enrico’, il 26° ’Enrico Salomoni’, il 23° ’Luca Gasparotti’, il 17° ’Dino Galli’, il 12° ’Umberto Franchi’. Il 10 ottobre premiazione nella palestra di via Cattaneo dei pugili italiani reduci dallle Olimpiadi alla presenza di Flavio D’Ambrosi e Franco Pierazzoli, rispettivamente presidenti nazionale e regionalefederazione italiana del pugilato.