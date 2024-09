Bomba d’acqua a Sanremo | strade allagate traffico bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024)è stata colpita oggi da una violenta, conseguenza della seconda fase della perturbazione che sta interessando gran parte della Liguria. Il fenomeno ha creato diversi disagi, soprattutto lungo le principali arterie della città, dove si sono verificati allagamenti e un conseguente rallentamento del. Nonostante ciò, non sono stati segnalati danni significativi. L’Arpal ha aggiornato l’allerta meteo, estendendo il livello arancione fino alle 22 di questa sera per il centro, il levante e l’entroterra ligure. Per la zona di ponente, l’allerta resta invece di livello giallo fino a mezzanotte.