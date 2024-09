Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti | il ritorno in Italia è amaro ecco cos’è successo – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024)ritornano in, ma il rientro a casa è piuttosto “”:cosa èalla coppia –sono ormai una delle coppie del mondo dello spettacolo più longeve e affiatate. Sono passati vent’anni da quando, entrambi concorrenti del Grande Fratello di Barbara D’Urso, non soltanto hanno raggiunto la popolarità, ma hanno anche trovato l’amore.tornano in, macosa hanno scoperto (foto: ANSA / MATTEO BAZZI) – cityrumors.itLe mura della casa di Cinecittà sono state le prime testimoni di questa bellissima storia, durata ben oltre la fine del reality show; tra foto esocial, la coppia mostra costantemente quanto sia innamorata e quanto ami passare del tempo insieme.