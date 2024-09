AEW | La ex star WWE Mustafa Ali presente all’evento AEW ALL OUT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) L’exdella WWEAli ha creato scalpore quando è stato avvistato ad AEW All Out, alimentando speculazioni sul suo possibile futuro in AEW. I rapporti iniziali suggerivano che Ali fosse dietro le quinte al Now Arena di Chicago il 7 settembre, semplicemente per visitare un evento nella sua città natale. Tuttavia, Ali è andato su X (precedentemente noto come Twitter) per condividere un filmato di quello che ha definito una “fermata della campagna” fuori dalla sede dell’evento. Nel video, si vede Ali interagire con i fan prima di All Out, aggiungendo un tocco giocoso alla sua apparizione. Qui di seguito, il post di Ali: Campaign Stop:#AEWAllOut@AEW Chicago, IL pic.twitter.