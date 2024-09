AEW All Out | Ospreay e PAC danno spettacolo Ricochet osserva interessato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri notte è andato in scena AEW All Out con parecchia carne al fuoco. Tra i match in programma quello che ha visto affrontarsi Wille PAC con in palio l’AEW International Title detenuto dal primo. I due britannici hanno datosul ring dando vita ad un match combattuto e catturando l’attenzione dei fan, ma soprattutto quella dida poco approdato a Jacksonville.ha la meglio su PAC Willha avuto la meglio su PAC ieri notte ad All Out, mantenendo così l’International Title. I due hanno dato vita ad un match di alto livello, combattuto fino alla fine. Entrambi sono andati vicino alla vittoria più volte e alla fine ad avere la meglio è stato l’Aerial Assassin. Per battere PAC sono serviti una Styles Clash e vari Hidden Blades. Spettatore, che ha assistito all’incontro dal backstage.