8 settembre la festa di Prato più forte del maltempo Pontificale e ostensione secondo tradizione

(Di domenica 8 settembre 2024), 82024 –rispettata. L’incognitanon ha cancellato l’della Sacra Cintola di Maria, mostrata ai fedeli all’interno della cattedrale e all’esterno, su piazza Duomo, dal pulpito di Donatello, come prevede il secolare rito pratese. La Diocesi e il Comune dihanno deciso di celebrare ladella Natività di Maria, l’8, al mattino, accorpando le due funzioni previste per questa solennità: ile l’della reliquia mariana simbolo della città, che avrebbe dovuto tenersi in orario serale. Nel pomeriggio di oggi sono attese forti piogge e la Regione Toscana ha dichiarato allerta arancione, decretando così l’annullamento di tutte le manizioni pubbliche, compreso il Corteggio storico, organizzato ogni anno dall’Amministrazione comunale in onore della Sacra Cintola.