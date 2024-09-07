Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 15:30 (Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 13:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA VIA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE VERSO ANZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE SULLA METRO A CONTINUA IL CONSUETO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL GIOVEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO INFINE, SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 12:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 12:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLA CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA INCIVECE E’ RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA RIMOSSO ANCHE SUL RACCORDO L’INCDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA TERAMO RIMANDENDO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 11:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 11:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO POMEZIA, L’INCIDENTER CAUSA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CON CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO E IN ESTERNA CON CODE DA LAURENTINA INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA TERMO CON CODE A PARTIRE DA CASILINA, RIMANENDO SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA E IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CASILINA E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO ANCORA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA ENNESIME CODE SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO LADISPOLI CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA VIA APPIA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo, Piemonte: alluvione Comuni del Torinese, oggi i sopralluoghi per la stima dei danni - ...prevede la modifica della viabilità secondaria sulla sponda sinistra, evitando così attraversamenti a rischio. I tecnici stanno verificando i danni diffusi anche sulle strade provinciali. La Regione ... agenpress
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