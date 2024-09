US Open Sinner sfida Fritz e il pubblico americano per entrare nella storia | quando si gioca orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo aver battuto Medvedev ai quarti di finale ed essersi sbarazzato in unatutt’altro che semplice di Draper in semifinale,approda alla sua prima finale degli USincontrerà l’idolo di casa, Taylor. L’azzurro parte favorito, ma l’esito finale non è affatto scontato anche perché lo statunitense stando un tennis scintillante e avrà a favore ildi casa, tutt’altro che un dettaglio considerando che i tifosi americani non sempre sono il massimo della sportività. Lo ha già provato lo stessosulla sua pelle nel matchto contro l’Tommy Paul,ilstatunitense applaudiva e rumoreggiava agli errori dell’azzurro in battuta.