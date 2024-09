US Open 2024 Taylor Fritz convinto | Ho la sensazione che batterò Sinner mi trovo bene contro di lui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Domani sera sarà in palio il titolo dello US, il quarto e ultimo Slam dell’anno. A giocarselo ci saranno il numero 1 del mondo Jannik. Lo statunitense non aveva mai superato neppure i quarti di finale di un Major, a Flushing Meadows ha sconfitto Zverev e poi ha rimontato in semifinale Tiafoe nel derby. Il californiano in conferenza stampa si è detto fiducioso sulla strada della finale: “Non credo che avrò sensazioni più stressanti di quelle vissuteTiafoe. Affrontare un connazionale ed arrivare nel ruolo di favorito a causa dello sdiretto molto favorevole che ho avuto, è stato difficile”. “So che giocareil numero 1 non è mai facile, ma mi sono sempre sentitoquando ci siamo affrontati, è come se il suo ritmo di palla mi favorisse, mi mettesse a mio agio, in genere giocodi lui.