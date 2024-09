Undici mesi di guerra a Gaza Le carte di Netanyahu secondo Dentice

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) In che momento dellasiamo? “È una fase di attesa e ridefinizione”, risponde Giuseppe, responsabile del Mena Desk del CeSI, con cui Formiche.net ha analizzato ogni mese le evoluzioni della situazione attorno al conflitto tra Israele e Hamas, esploso dopo l’attacco del 7 ottobre ed evoluto in unasanguinosa che ha prodotto oltre 40mila morti e riflessi regionali e internazionali. Dopo i duri colpi subiti da Hamas, e dall’alleata Hezbollah, a fine luglio, ci si attende una ridefinizione del fronte interno e degli equilibri attorno ad esso, spiega, “anche in funzione della mancata reazione ufficiale di Teheran a quanto accaduto”. L’esperto del CeSI si riferisce all’eliminazione dei leader Ismael Haniyeh di Hamas e di Fuad Shukr di Hezbollah, rispettivamente uccisi in operazioni mirate israeliane a Teheran (mai rivendicata) e Beirut (ufficializzata).