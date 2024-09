Scelta inaspettata per Striscia la Notizia | fuori Ezio Greggio e dentro Nino Frassica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Al debutto dila, previsto lunedì 23 settembre, non ci sarà la coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, come accaduto negli ultimi anni, e neppure quella storica formata dae Michelle Hunziker. Quest’anno, per tirare su le sorti del programma, Antonio Ricci ha deciso di affidarsi a Michelle Hunziker e a. A riportarlo è Dagospia, che scrive letteralmente: “affiancherà Michelle Hunziker nella prossima stagione di ‘la’. Non ci sarà. È un primo passo verso il rinnovamento voluto da Antonio Ricci e di cui aveva parlato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset”. Al momento non è arrivata alcuna conferma nè smentita ufficiale da parte dei diretti interessati o dall’azienda. Ad ogni modo persarebbe un “ritorno a casa”.