Rapine ai danni di anziani 2 sospettati in stato di fermo a Casal di Principe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 7 settembre 2024)di. La Polizia di, nel tardo pomeriggio di ieri, 5 settembre, ha sottoposto adi P.G. due soggetti, un uomo di anni 29 e una donna di 23, poiché fortemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso aidi persona anziana. L’attività investigativa ha preso le mosse dalla rapina avvenuta il pomeriggio del 2 settembre 2024 adiquando 2 soggetti hanno sottratto la pensione ad un anziano signore che l’aveva appena prelevata ad uno sportello postale. Attraverso la denuncia della vittima, èrilevato che i malviventi erano soliti “agganciare” le “prede” proprio dinanzi agli uffici postali, per poi seguirli fino a casa. Tale modus operandi veniva messo in atto dai due fermati che, il 2 settembre u.s.