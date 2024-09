Rally Grecia Thierry Neuville vicino al successo finale Ogier prova a rimontare su Sordo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)si avvicina ad ampi passi alla vittoria deldi, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Lo sterrato ellenico continua a regalare emozioni a non finire, con colpi di scena che stanno andando a riscrivere la classifica. Dopo un venerdì con diversi piloti alle prese con forature e problemi tecnici, anche la giornata odierna non è stata da meno. Manca solo la domenica ellenica e la classifica generale vede al comando il leader della stagione(Hyundai i20) comandare con un margine di vantaggio di 54.9 secondi sullo spagnolo Dani(Hyundai i20). Terzo il francese Sebastien(Toyota GR Yaris) a 1:19 mentre è quarto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 3:20. LA GARA La giornata in terra ellenica ha preso il via con la SS7 Rengini di 28.