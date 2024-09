Nuoto Amodeo Raimondi e Boggioni in evidenza nelle batterie dell’ultima giornata alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Sono andate in archivio ledi gare deldi Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce da giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 33, con la seguente distribuzione: 13 ori, 6 argenti e 14 bronzi, migliorando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo. Nei 200 misti SM10 Stefanoe Riccardo Menciotti hanno centrato l’accesso alla Finale, rispettivamente con il secondo (2:17.51) e quinto tempo (2:18.46). Il miglior riscontro delle heat è stato quello dell’australiano Col Pearse (2:16.19). Nei 100 dorso S6 Antonio Fantin è entrato nell’atto conclusivo con il settimo tempo di 1:19.85 nella graduatoria comandata dall’argentino Matias de Andrade (1:16.16). Nella gara serale scopriremo quanto Fantin abbia gestito o meno.