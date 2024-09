Nelle scuole torna l' educazione civica il ministro Valditarda firma il decreto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hato ilrecante le Linee guida per l'insegnamento dell'. A partire dall'anno scolastico 2024/25, i curricoli disi riferiranno dunque ai traguardi e agli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale, come individuati dalle nuove Linee guida che sostituiscono le precedenti. "Le Linee guida hanno come stella polare la Costituzione italiana, che non è solo norma cardine del nostro ordinamento ma anche riferimento prioritario per identificare valori, diritti e doveri che costituiscono il nostro patrimonio democratico, alimento prezioso e insostituibile di una società imperniata sulla Persona", dichiara Valditara.