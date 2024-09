Montella | Calhanoglu in Turchia-Islanda? Valuto! Ecco quando

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)ha inseritopoco prima di metà ripresa in Galles-0-0 di ieri. Il centrocampista dell’Inter è reduce da un affaticamento, che ha superato, e in conferenza stampa il commissario tecnico italiano ha dato indicazioni in vista della prossima partita, contro l’. LA PRESENZA – Hakanera uno dei dubbi con cui laè arrivata al match di ieri sera contro il Galles, finito 0-0. Il centrocampista era reduce da un affaticamento che l’aveva costretto al cambio in Inter-Atalanta e solo alla vigilia si era potuto allenare col gruppo della sua nazionale. Vincenzoalla fine l’ha fatto partire dalla panchina, inserendolo al 64? al posto di Orkun Kokcu due minuti dopo l’espulsione per doppio giallo di Baris Alper Yilmaz.