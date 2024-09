Mo | media ' migliaia di manifestanti alla marcia pro-Palestina di Londra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 set. (Adnkronos) - Decine didistannondo per le strade dinell'ambito dellanazionale per la. Lo riporta il Times of Israel, citando video pubblicati sui social che mostrano attivisti che tengono cartelli anti-Israele e pro-palestinesi e scandiscono lo slogan "dal fiume al mare". La, organizzata dPalestine Solidarity Campaign, è partita da Regent Street, nel centro di, e si dirige verso l'ambasciata israeliana vicino a Kensington Palace.