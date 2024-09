Macchie solari sulla pelle dopo i 40 anni | i principali trattamenti per le discromie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – Molte persone,i 40 o i 50, presentano alcunescure, caratterizzate da una colorazione marroncina o grigio-nera. È un problema diffuso che riguarda, in particolare, coloro che hanno un colorito già accentuato. Nella maggior parte dei casi, lescure non rappresentano un rischio per la salute e sono solo un problema estetico. Tuttavia, è opportuno consultare un dermatologo se lecambiano forma, colore o presentano altri sintomi sospetti, per escludere condizioni cutanee più serie. Caratteristiche Lescure si manifestano spesso sul viso, ma possono comparire anche in altre aree come mani, petto e schiena. Si tratta di aree circolari di pigmentazione in eccesso, con un diametro che può variare da pochi millimetri a un centimetro.