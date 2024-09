Jannik Sinner la passione travolgente di Anna Kalinskaya | negli spogliatoi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Game, set, match:batte Jack Draper nella semifinale degli Us Open in tre set. Ora, l'ultimo atto, la finalissima contro il padrone di casa, Taylor Fritz, numero 12 al mondo. Appuntamento a domenica sera. Appuntamento con la storia, che l'altoatesino comunque ha già scritto: è il primo italiano nella storia del tennis ad arrivare alla finalissima di Flushing Meadows. Qualche preoccupazione, però, per il polso di: in seguito a una caduta, durante, l'incontro con Draper ha dovuto ricorrere alle cure mediche in campo. E ancheil polso era fasciato e medicato col ghiaccio. Dall'entourage del giocatore assicurano che non si tratta di nulla di grave, ma a poco più di un giorno dalla finalissima, per ovvie ragioni, le preoccupazioni restano.   Un sorriso, però, pieno e sincero,lo riserva ad