Il ricordo degli eccidi Branzolino e San Tomè cerimonia per le vittime

(Di sabato 7 settembre 2024) Nella tarda estate del 1944, via Minarda è stata il triste teatro di dueperpetrati dai nazifascisti. Il primo avvenne il 28 agosto: come rappresaglia al ferimento di un soldato tedesco, furono assassinati quattro operai della fabbrica Orsi Mangelli sospettati di attività partigiana. Il secondo ebbe luogo invece il 9 settembre, sempre in via Minarda ma nei pressi di San. Qui vennero impiccati quattro uomini originari dell’alta val Bidente e due persone della comunità ebraica di Ferrara. Tutti erano detenuti nelle carceri e, in questo secondo caso, l’evento fu particolarmente doloroso per la comunità locale, perché tanti abitanti del quartiere, in gran parte donne e bambini, furono costretti ad assistere all’impiccagione. Inoltre, nei giorni successivi, diversi uomini della zona furono deportati nei campi di prigionia in Austria e Germania.